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GENÇ KIZIN SAHİLDE FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ 3 KİŞİ DÖVÜLDÜ

Güncel Haberler

ANTALYA'da sahilde cep telefonu ile kızların görüntüsünü çektiği iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişi, çevredekiler tarafından darbedildi.

ANTALYA'da sahilde cep telefonu ile kızların görüntüsünü çektiği iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişi, çevredekiler tarafından darbedildi. Polislerin kalabalığın saldırısından kurtardığı şüpheliler, sağlık kontrolü ardından emniyete götürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç kızın, yabancı uyruklu kişiler tarafından görüntüsünün çekildiğini söylemesi üzerine sahildekiler harekete geçti. Kısa süre içinde 3 şüpheli yakalandı. Dövülen şüpheliler olay yerine gelen polisler tarafından kalabalığın elinden alındı. Yüzlerine ve başlarına çok sayıda darbe alan 3 kişi, önce sağlık kontrolüne ardından da emniyete götürüldü. Genç kız, şüphelilerden şikayetçi oldu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konyaaltı Sahili Güncel Haberler

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