Bingöl-Diyarbakır yolunda beton mikseri ile sondaj aracı çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Bingöl-Diyarbakır yolunda beton mikseri ile sondaj aracı çarpıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Dodan Köyü mevkisinde beton mikseri ile sondaj aracı çarpıştı. Kazada sondaj aracı şarampole devrildi, yaralanan 2 kişi Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'de sondaj aracı ile beton mikserinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sezai Günle yönetimindeki 12 DA 394 plakalı beton mikseri, Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Dodan Köyü mevkisinde Hüseyin Çakır idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen sondaj aracıyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sondaj aracı şarampole devrildi.
Kazada, sürücüler yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA