Haberler

Bingöl-Diyarbakır yolunda beton mikseri ile sondaj aracı çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Diyarbakır yolunda beton mikseri ile sondaj aracı çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Dodan Köyü mevkisinde beton mikseri ile sondaj aracı çarpıştı. Kazada sondaj aracı şarampole devrildi, yaralanan 2 kişi Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'de sondaj aracı ile beton mikserinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sezai Günle yönetimindeki 12 DA 394 plakalı beton mikseri, Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Dodan Köyü mevkisinde Hüseyin Çakır idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen sondaj aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sondaj aracı şarampole devrildi.

Kazada, sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı fon soruşturmasında gözaltına alındı

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı

Çöken binada isyan ettiren detay! Betonun içinden bakın ne çıktı
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı maçta yok

Galatasaray'a müjde! Barcelona'nın yıldızı İstanbul'a gelemiyor

Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim

Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine dev zam
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden üst üste dördüncü galibiyet

Savaşın ortasında tarih yazıyor!
Burak Yılmaz'dan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'ye uyarı: Babamı bile tanımam

Cengiz Ünder ve Çağlar'ı şoke eden uyarı: Babamı bile tanımam
Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı! Mahkemeden şok karar

En sonunda muradına erdi!