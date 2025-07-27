Bingöl'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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Bingöl'de Göltepesi ve Güzeldere köylerinde çıkan orman yangınları, yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Bingöl'de öğleden sonra merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü kırsalında iki farklı noktada çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangınların çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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