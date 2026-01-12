Haberler

Bingöl'de bazı şehirler arası yollarda ulaşıma kar engeli

Güncelleme:
Bingöl'de yoğun kar yağışı sebebiyle Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Diyarbakır kara yolları geçişlere kapatıldı. Valilik, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bingöl'de, yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl- Erzurum kara yolunun araç geçişlerine ve Bingöl- Diyarbakır kara yolunun da tır geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Bingöl Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürücülere kentteki kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Karvansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 11.00 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Valilikçe daha sonra yapılan paylaşımda da Bingöl- Diyarbakır Devlet Yolu'nun Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arasının kar ve tipi nedeniyle saat 12.25 itibarıyla tır trafiğine kapatıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
