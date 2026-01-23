Karla kaplı Bingöl dronla havadan görüntülendi
Bingöl'de yoğun kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Dronla çekilen görüntüler, karlı dağlar ve güzel manzaraları ortaya koydu.
Bingöl'de yoğun kar yağışıyla yeniden beyaza bürünen kent merkezi, dronla havadan görüntülendi.
Kentte kar yağışı dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Beyaza bürünen kentin çevresindeki dağlar ile çeşitli yapılar, kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluşturdu.
Karlı dağlar, Çapakçur Viyadüğü ile yerleşim yerlerinin ortasından geçen Çapakçur Deresi, dronla görüntülendi.
