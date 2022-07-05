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Bingöl'de yılanların dansı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yılmaz Atar - Güncel
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Bingöl'de yılanların dansı böyle görüntülendiBİNGÖL Bingöl'de yaklaşık 1,5 metrelik iki siyah yılanın dansı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bingöl'de yılanların dansı böyle görüntülendi

BİNGÖL Bingöl'de yaklaşık 1,5 metrelik iki siyah yılanın dansı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bingöl merkeze bağlı kırsalda doğaya çıkan bir vatandaş, yaklaşık 1,5 metrelik siyah renkte olan iki yılanla karşılaştı. Yılanların birbirine sarılı şekilde ilerlediğini gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yılanlar, bir süre dans ettikten sonra otluk alanda gözden kayboldu. O anları görüntüleyen vatandaş, havaların ısınmasıyla benzer görüntülerin bölgede arttığını söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Atar - Güncel

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