Bingöl'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda el bombası, anti-tank roketatar ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Ayrıca, elektronik sigara, kablosuz kulaklık, akıllı kol saati ve diğer malzemeler de bulundu.

Bingöl'de yapılan operasyonlarda silah ve patlayıcılar ele geçirildi

Bingöl'de güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda el bombası, anti-tank roketatar ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Kasım - 19 Kasım 2023 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüzce kaçak 50 adet elektronik sigara, 58 adet kablosuz kulaklık ile 54 adet akıllı kol saati, İl Jandarma Komutanlığımızca 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet el bombası, 1 adet anti- tank roketatar, 5 adet tabanca, 92 adet fişek, 7 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 29 adet el feneri, 39 adet pil, 2 adet şarj cihazı ele geçirilmiştir. Bingöl'ü kanun dışı kişi ve gruplara dar, sağduyulu vatandaşlarımıza ise huzurun ve ferahın şehri yapma çabamız kesintisiz devam edecek" dedi. - BİNGÖL