Bingöl'de yapılan operasyonlarda silah ve patlayıcılar ele geçirildi
Bingöl'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda el bombası, anti-tank roketatar ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Ayrıca, elektronik sigara, kablosuz kulaklık, akıllı kol saati ve diğer malzemeler de bulundu.
Bingöl'de güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda el bombası, anti-tank roketatar ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Kasım - 19 Kasım 2023 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüzce kaçak 50 adet elektronik sigara, 58 adet kablosuz kulaklık ile 54 adet akıllı kol saati, İl Jandarma Komutanlığımızca 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet el bombası, 1 adet anti- tank roketatar, 5 adet tabanca, 92 adet fişek, 7 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 29 adet el feneri, 39 adet pil, 2 adet şarj cihazı ele geçirilmiştir. Bingöl'ü kanun dışı kişi ve gruplara dar, sağduyulu vatandaşlarımıza ise huzurun ve ferahın şehri yapma çabamız kesintisiz devam edecek" dedi. - BİNGÖL