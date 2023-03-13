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Bingöl'de yanlış beyanda bulunan zanlının farklı suçlardan arandığı ortaya çıktı

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Bingöl'de yanlış beyanda bulunan zanlının farklı suçlardan arandığı ortaya çıktı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde adı konusunda yanlış beyanda bulunan şüpheli yakalandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde adı konusunda yanlış beyanda bulunan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yolcu olan ve adının "Muhammet" olduğunu beyan eden şüpheli, kimliğinin yanında olmadığını öne sürdü.

Ekipler, yaptıkları kontrolde şüphelinin gerçek kimliğinin "Ş.E." olduğunu ve 3 uyuşturucu suçu ile karşılıksız yararlanma ve basit yaralama suçlarından arandığını belirledi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Solhan Bingöl Güncel Haberler

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