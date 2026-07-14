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Bingöl'de çıkan yangında 100 dekarlık tarım arazisi zarar gördü

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Bingöl'de çıkan yangın, Büyüktekören ve Garip köyleri arasındaki yaklaşık 100 dekarlık buğday ekili alanı kül etti. Yangına müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de çıkan yangın yaklaşık 100 dekarlık tarım arazisinde zarara neden oldu.

Büyüktekören ve Garip köyleri arasındaki arazide yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki ekili arazilere sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl ve Genç belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Genç Orman İşletme Şefliği ekipleri, 4 arazözle yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangından etkilenen 130 dekarlık alandan yaklaşık 100 dekarlık alanın buğday ekili alan olduğu, henüz hasat edilmediği öğrenildi.

Yangına müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilenerek Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe
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