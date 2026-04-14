Bingöl'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Bingöl'de, 'yutma' yöntemiyle mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen şüpheli, hastanede yapılan müdahale sonrasında tutuklandı.

Bingöl'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

"Yutma" yöntemiyle uyuşturucu taşıdıkları şüphesiyle yakalanan şüpheli, gerekli kontrollerin yapılması için hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan görüntülemelerde, şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler tespit edildi.

Yapılan müdahaleyle şüphelinin mide ve bağırsaklarından 103 kapsül halinde 642 gram afyon sakızı çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
