Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı; 80 kök Hint keneviri, 1,906 kg esrar ve seri numarası silinmiş pompalı tüfek ele geçirildi. Zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, 80 kök Hint keneviri, 1,906 kilogram esrar ile seri numarası silinmiş 1 pompalı tüfek??????? ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.