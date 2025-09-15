Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 91 Kilo 250 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 91 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçe kırsalında gerçekleştirdikleri operasyonda, 91 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheli olduğu değerlendirilen 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.