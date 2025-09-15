Haberler

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 91 Kilo 250 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 91 Kilo 250 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda Jandarma ekipleri, 91 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirdi. Valilikten yapılan açıklamada, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüpheli 2 kişi için yakalama çalışmaları sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 91 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçe kırsalında gerçekleştirdikleri operasyonda, 91 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheli olduğu değerlendirilen 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
