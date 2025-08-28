Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı ve 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden birinin iş yerinde silah ve mühimmat bulundu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli hakkında idari ve adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir hafriyat kamyonunda yapılan aramada 8 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüphelilerden birine ait iş yerinde yapılan aramada, kalaşnikof piyade tüfeğine ve tabancaya ait 2 şarjör, 2 kurusıkı tabanca ve şarjör, 46 fişek, kuru sıkı tabancaya takılan 6 ses gaz fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında idari ve adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
Fenerbahçe yedek kulübesinde yayına yansıyan tartışma

Maça damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnstagram üzerinden kocasını boşayan Dubai prensesi ünlü şarkıcı ile nişanlandı

İnstagram üzerinden kocasını boşayan Dubai prensesi ünlü şarkıcı ile nişanlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.