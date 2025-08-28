Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli hakkında idari ve adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir hafriyat kamyonunda yapılan aramada 8 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüphelilerden birine ait iş yerinde yapılan aramada, kalaşnikof piyade tüfeğine ve tabancaya ait 2 şarjör, 2 kurusıkı tabanca ve şarjör, 46 fişek, kuru sıkı tabancaya takılan 6 ses gaz fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında idari ve adli işlem yapıldı.