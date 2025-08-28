Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı ve 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden birinin iş yerinde silah ve mühimmat bulundu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli hakkında idari ve adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir hafriyat kamyonunda yapılan aramada 8 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüphelilerden birine ait iş yerinde yapılan aramada, kalaşnikof piyade tüfeğine ve tabancaya ait 2 şarjör, 2 kurusıkı tabanca ve şarjör, 46 fişek, kuru sıkı tabancaya takılan 6 ses gaz fişeği ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında idari ve adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel