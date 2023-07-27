Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

BİNGÖL'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda 696 gram ot esrar, 200 gram toz esrar, 22 gram kokain, 10 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız silah ve 5 cam uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.