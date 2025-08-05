Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1696 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

??????? Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1696 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçe kırsalında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 7 farklı bölgede yapılan aramada, 1696 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.???????