Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1696 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda 1696 kök Hint keneviri ele geçirildi. Adli işlemler başlatıldı.
??????? Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1696 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçe kırsalında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 7 farklı bölgede yapılan aramada, 1696 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.???????
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel