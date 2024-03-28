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Bingöl'de trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş için tören düzenlendi

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Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Alper Nuri Çil için tören yapıldı.

Bingöl Havalimanında düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Jandarma ile İl Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.

Törene katılanlar, Alper Nuri Çil'in Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulundu, dua etti.

Çil'n cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Jandarma Uzman Çavuş Alper Nuri Çil yönetimindeki 12 AC 343 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpmış, kazada Çil ile araçtaki 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Tuğgeneral Yeşilyurt Jandarma Bingöl Dünya Güncel Haberler

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