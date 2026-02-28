Haberler

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bingöl-Elazığ kara yolunda otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 DR 238 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki 23 ADG 786 plakalı hafif ticari araç, Bingöl- Elazığ kara yolu Kurudere köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Ali Kılıç öldü, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Pusat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık durumu ağır olan diğer 3 yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
