Bingöl'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Bingöl-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİNGÖL'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Bingöl- Elazığ kara yolu Kurudere köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 44 DR 238 plakalı otomobil ile 23 ADG 786 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan biri daha kurtarılamadı. 2 kişinin cansız bedeni de otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
