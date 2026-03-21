Bingöl'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bingöl'de bir otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
A.B. (20) idaresindeki 23 AGS 892 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun tuğla fabrikası mevkisinde devrilerek karşı şeride geçti.
Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumu ağır olan sürücü A.B. ambulansla Genç Devlet Hastanesi, diğer yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş