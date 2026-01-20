Haberler

Bingöl'de Tipi Hayatı Felç Etti
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle köy yolları kapanırken, ilçede hayat durma noktasına geldi. Ekipler, yolların açılması için çalışmalara başladı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren tipi nedeniyle hayat durma noktasına geldi, tüm köy yolları kapandı.

Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran tipi nedeniyle ilçede yaşayanlar, evlerinden çıkamaz hale geldi, çarşı merkezi boş kaldı. İlçeye bağlı tüm köy yollarının da ulaşıma kapandığı bildirildi. Ekiplerin köy yollarının açılması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
