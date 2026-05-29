Bingöl'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Bingöl-Solhan kara yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 12 AL 934 plakalı otomobil, Bingöl-Solhan kara yolu Şeref Meydanı mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ve otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi