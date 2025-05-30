Bingöl'de Takla Atan Araçta 5 Kişi Yaralandı

Bingöl'de Takla Atan Araçta 5 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl-Solhan kara yolunda takla atan hafif ticari araçta 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, 7 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.

Bingöl'de, takla atan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

V.G. idaresindeki 65 AL 559 plakalı hafif ticari araç, Bingöl- Solhan kara yolunun Çavuşlar köyü mevkisinde takla attı.

Kazada, sürücü ile araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 7 yaşındaki E.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Adalet Bakanlığı memur alım şartlarında değişikliğe gitti

Memur alım şartlarında değişiklik
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
RAMS Başakşehirli oyunculardan Galatasaray'a büyük jest

RAMS Başakşehirli oyunculardan Galatasaray'a büyük jest
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha

Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.