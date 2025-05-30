Bingöl'de Takla Atan Araçta 5 Kişi Yaralandı
Bingöl-Solhan kara yolunda takla atan hafif ticari araçta 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, 7 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.
Bingöl'de, takla atan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
V.G. idaresindeki 65 AL 559 plakalı hafif ticari araç, Bingöl- Solhan kara yolunun Çavuşlar köyü mevkisinde takla attı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 7 yaşındaki E.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel