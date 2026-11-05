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Bingöl'de SUV'un çarptığı otomobil refüje sıkıştı, 4 yaralıdan 2'si ciddi

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Bingöl-Muş kara yolunun Göynük Çayı Köprüsü mevkisinde yabancı plakalı SUV'un otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı; hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bingöl'de SUV tipi aracın otomobile çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen AE-046-LW yabancı plakalı SUV tipi araç, Bingöl- Muş kara yolunun Göynük Çayı Köprüsü mevkisinde sürücü adayının kullandığı 48 AAF 463 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil köprüdeki refüje sıkıştı.

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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