Bingöl'de SUV'un çarptığı otomobil refüje sıkıştı, 4 yaralıdan 2'si ciddi

Bingöl'de SUV'un çarptığı otomobil refüje sıkıştı, 4 yaralıdan 2'si ciddiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Muş kara yolunun Göynük Çayı Köprüsü mevkisinde yabancı plakalı SUV'un otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı; hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Bingöl'de SUV tipi aracın otomobile çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen AE-046-LW yabancı plakalı SUV tipi araç, Bingöl- Muş kara yolunun Göynük Çayı Köprüsü mevkisinde sürücü adayının kullandığı 48 AAF 463 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil köprüdeki refüje sıkıştı.
Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.