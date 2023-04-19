Bingöl'de şimşekler geceyi aydınlattı

BİNGÖL Bingöl'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gece başlayan yağışta çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

Bingöl'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yer yer etkisini arttıran yağış sonrası gök gürültüsü ve şimşekler de eşlik etti. Kentte çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Kentte yağışların hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.