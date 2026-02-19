Bingöl'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Bingöl'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

Vali Cahit Çelik, bir düğün salonunda "Büyük Aile Sofraları" kapsamında düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınları ve gazilerle birlikte yapmak istediklerini belirtti.

Ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu ifade eden Çelik, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.

Şehitlik ve gaziliğin millet için en yüce makamlar olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Şehitlik ve gazilik, ezan, bayrak, devlet ve millet sevgisinin en yüce hali, ilahi övgüyle taçlanmış mübarek birer makamdır. Bu sebeple Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler. Ancak siz bilmezsiniz' buyuruyor. Şehadet makamına bir gül bahçesine girer gibi koşan evlatlarımız kalbinizin en müstesna yerinde ebediyen yaşayacaktır."

Şehitlerin ve gazilerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getiren Çelik, "Bizler, şehitlerimizin ve gazilerimizin canları pahasına müdafaa ettikleri bu vatanı onlara layık bir şekilde korumaya devam edeceğiz. Yeter ki siz dualarınızı üzerimizden eksik etmeyin. Çünkü bizim için en büyük güç sizlerin muhabbeti ve hayır dualarıdır." ifadesini kullandı.

Program, okunan duanın ardından sona erdi.