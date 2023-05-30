Bingöl'de Sağanak Yağış İş Yerlerini ve Evleri Su Bastırdı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Belediye ekipleri ve esnaf su tahliyesi için çalışma başlattı.

SANAYİ SİTESİNDEKİ İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bingöl'de dün gece saatlerinde etkili olan sağanakta Kaleönü Mahallesi'ndeki alt geçit ile Küçük Sanayi Sitesi'ndeki birçok iş yerini su bastı. Belediye ekipleri, iş yerleri ile alt geçitteki su tahliyesi için çalışma başlattı. Esnaf da kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.Aziz ÖNAL/BİNGÖL,