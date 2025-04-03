Bingöl'de Sağanak Yağış Caddeleri Su Bastı
Bingöl'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Dağlık alanlarda toprak kaymaları meydana gelirken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yetkililer, olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Bingöl'de sağanak sonrası caddeleri su bastı
BİNGÖL - Bingöl'de etkili olan sağanak nedeni ile cadde ve sokakları su bastı.
Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış, Bingöl'de etkisini gösterdi. Aniden bastıran sağanak yağış nedeni ile dağlık alanlarda toprak kayması meydana gelirken, kent merkezinde cadde ve sokakları su bastı. Vatandaşlar, aniden bastıran sağanak nedeni ile zor anlar yaşarken, bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerini de su bastı.
Yetkililer, sağanak nedeni ile meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - Güncel