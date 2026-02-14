Haberler

Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Çaytepe Köyü'nde etkili olan sağanak yağış sonrası yaklaşık 3 bin dönüm tarım arazisi sular altında kalırken, buğday ekili tarlalar en fazla zarar gören alanlar arasında yer aldı.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe Köyü'nde sağanak sonrası meydana gelen selde yaklaşık 3 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Genç ilçesine bağlı Çaytepe Köyü'nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından meydana gelen selde yaklaşık 3 bin dönümlük tarım arazisi sular altında kaldı.

Selden en fazla buğday ekili tarlaların zarar gördüğü, sel sularıyla birlikte taş ve molozların da arazilere dolduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
