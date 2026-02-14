Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe Köyü'nde sağanak sonrası meydana gelen selde yaklaşık 3 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Genç ilçesine bağlı Çaytepe Köyü'nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından meydana gelen selde yaklaşık 3 bin dönümlük tarım arazisi sular altında kaldı.

BİNLERCE DÖNÜM ARAZİ SULAR ALTI NDA

Selden en fazla buğday ekili tarlaların zarar gördüğü, sel sularıyla birlikte taş ve molozların da arazilere dolduğu belirtildi.