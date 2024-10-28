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Bingöl'de Prefabrik Evde Yangın Çıktı

Bingöl'de Prefabrik Evde Yangın Çıktı
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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde bir prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 70 yaşındaki Teberrük Geyik, komşuları tarafından kurtarıldı ve sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi'nde Teberrük Geyik'e (70) ait prefabrik evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde olan Geyik, komşuları tarafından evden çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Prefabrik ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Solunum sıkıntısı yaşayan Geyik'e, ambulansta sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Kaynak: AA / İbrahim Atilla Parkın - Güncel

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