Bingöl'de Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Hasan Çalış, ismi öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Toklular köyü mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Çalış'a (80) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Çalış'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
12 kilo veren Merve Özbey'den kış hazırlığı! Kavanozlarca domates sosu yaptı

Ünlü şarkıcı mutfağa girdi, marifetini konuşturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri

Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.