Bingöl'de Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Hasan Çalış, ismi öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Toklular köyü mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Çalış'a (80) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Çalış'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel