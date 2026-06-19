Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 59 AFA 390 plakalı otomobil Murat köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi