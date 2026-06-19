Haberler

Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 59 AFA 390 plakalı otomobil Murat köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Tüneldeki kaos kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça gitti! Sonrası bomba

İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
Site havuzunda tesettür krizi: Başsavcılık harekete geçti, gözaltı kararı verildi

Başsavcılık skandal görüntüler sonrası düğmeye bastı

Vedat Muriqi'nin Aziz Yıldırım ile tokalaşmadan önce yaptığına beğeni yağıyor

Aziz Yıldırım ile tokalaşmadan önce yaptığına beğeni yağıyor
Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle

Dünya Kupası'na damga vuran bu adam her an Türkiye'ye gelebilir
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ile esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi

Şara'yı hiç böyle görmediniz! Bakanıyla birlikte soluğu orada aldı