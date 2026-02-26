Haberler

Bingöl'de kontrolden çıkarak lokantaya giren otomobildeki 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bingöl-Elazığ kara yolunda kontrolden çıkan otomobil bir lokantaya girdi. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

N.Ş. (43) idaresindeki 23 ACK 385 plakalı otomobil, Bingöl- Elazığ kara yolunun Yado Çeşmesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan lokantanın içine girdi.

Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, lokantanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, virajı alamayan aracın yoldan çıkarak lokantaya girmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik
