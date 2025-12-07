Bingöl'de çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
Bingöl'ün İnalı Mahallesi'nde meydana gelen otomobil kazasında 6 kişi yaralandı. M.İ. yönetimindeki otomobil, diğer araca arkadan çarptı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
M.İ'nin kullandığı 07 AUK 586 plakalı otomobil, İnalı Mahallesi Genç Caddesi'nde, aynı istikamette seyreden M.A. yönetimindeki 23 AFT 945 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, sürücü M.İ. ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel