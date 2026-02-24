Bingöl'de otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bingöl-Muş kara yolunun Ekinyolu Kavşağı'nda meydana gelen kazada otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
M.B. (20) idaresindeki 12 ACF 494 plakalı otomobil ile M.Y. (51) yönetimindeki 14 KJ 663 plakalı çekici, Bingöl- Muş kara yolunun Ekinyolu Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı ve karşı şeride geçti.
Kazada sürücü M.B. ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş