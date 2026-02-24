Haberler

Bingöl'de otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Bingöl-Muş kara yolunun Ekinyolu Kavşağı'nda meydana gelen kazada otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.B. (20) idaresindeki 12 ACF 494 plakalı otomobil ile M.Y. (51) yönetimindeki 14 KJ 663 plakalı çekici, Bingöl- Muş kara yolunun Ekinyolu Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı ve karşı şeride geçti.

Kazada sürücü M.B. ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
