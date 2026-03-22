Bingöl'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bingöl-Diyarbakır kara yolunda bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 SN 2204 plakalı otomobil, Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Tapantepe mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik