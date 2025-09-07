Haberler

Bingöl'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan araç devrildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl-Diyarbakır kara yolu Makber mevkisinde 34 DY 2426 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Genç ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
