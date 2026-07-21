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Dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye yuvarlandı. Sürücü Aydın Turhan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Aydın Turhan (55), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Karlıova-Yedisu kara yolu Kaynarpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Aydın Turhan yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. İhbarla bölgeye UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen Turhan yaşamını yitirdi. Turhan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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