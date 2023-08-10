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Bingöl'de Ormanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bingöl'de, Kılçadır köyündeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BİNGÖL'de, ormanda çıkan yangın, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Merkeze bağlı Kılçadır köyündeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

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