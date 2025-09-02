Bingöl'de Orman Yangını Çıktı

1) BİNGÖL'DE ORMAN YANGINI

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Genç ilçesi Servi beldesine bağlı Kavaklı köyü kırsalında öğleden sonra orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Genç Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopteri ve bölgede faaliyet gösteren bir madencilik şirketine ait iş makineleriyle ekiplere destek veriliyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü dökümü

------------------------

-İtfaiye

-Orman

-Yangın

Haber ve Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL

========================================

2) HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KUCAĞINDA BEBEĞİYLE SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANDI

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, girdiği evden yaklaşık 300 bin TL'lik ziynet eşyası çalan ve 114 suç kaydı bulunan E.G. adlı kadın, kucağında bebeğiyle sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmit'te bir evden, 1 Ağustos'ta, 300 bin liralık ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, hırsızlık olayını 114 suç kaydı olan E.G.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Kırıkkale'de olduğu belirlenen E.G., operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan operasyon sırasında E.G.'nin yanında olan Y.G.'nin de 1 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Y.G., ilgili birimlere teslim edildi.

Kocaeli'ye getirilen E.G. emniyetteki ifadesinin ardından kucağında bebekle adliyeye sevk edildi. E.G. çıkarıldığı mahkemede tarafından cezaevine gönderildi.