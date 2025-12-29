Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde ve 3 ilçede eğitime 1 gün daha ara verildi

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşımalı eğitime; Karlıova, Adaklı ve Kiğı ilçelerinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün daha ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla il merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında taşımalı eğitime 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle ara verildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan Karlıova, Adaklı ve Kiğı Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiği kaydedildi.