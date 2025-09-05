Bingöl'de Minibüs Şarampole Devrildi: 7 Yaralı
Bingöl'ün Genç ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüste 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı.
M.G. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, ilçenin Sağgöze köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Genç ve Bingöl Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel