Bingöl'de Minibüs Şarampole Devrildi: 7 Yaralı

Bingöl'de Minibüs Şarampole Devrildi: 7 Yaralı
Bingöl'ün Genç ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüste 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı.

M.G. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, ilçenin Sağgöze köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Genç ve Bingöl Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
