Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de minibüs devrildi: 12 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erzincan-Yedisu karayolu Kabayel köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 KM 0461 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.