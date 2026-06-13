Bingöl'de LGS heyecanı

BİNGÖL'de Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında düzenlenen merkezi sınava binlerce öğrenci katıldı. Sınav süresince okul çevrelerinde güvenlik ve trafik tedbirleri alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS, Bingöl'de iki oturum halinde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinden itibaren öğrenciler ve veliler sınav merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Adaylar, kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrol edilmesinin ardından salonlara alındı. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Öğrencilere bu oturumda 75 dakika süre verildi. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayıp 80 dakika sürdü. Öğrenciler sınavda toplam 90 soruyu yanıtladı.

Sınav boyunca veliler okul bahçeleri ve okul çevrelerinde bekleyişini sürdürdü. Kent genelinde güvenlik ve trafik tedbirleri alınırken, bazı okul çevrelerinde yollar araç trafiğine kapatıldı. Böylece öğrencilerin sınavlarını sakin bir ortamda tamamlamaları amaçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı