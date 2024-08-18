Bingöl'de korkutan deprem
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
Bingöl'de korkutan deprem
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), saat 21.15'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.