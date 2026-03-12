Haberler

Bingöl'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bingöl'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Bilaloğlu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 Z 0141 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun Bilaloğlu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu

Galatasaray'dan 2 isim! İşte Devler Ligi'nde haftanın 11'i
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu

Savaşın anime filmi oluşturuldu! 13 günde yaşanan her şeyin özeti gibi