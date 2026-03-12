Bingöl'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bingöl'ün Bilaloğlu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 Z 0141 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun Bilaloğlu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş