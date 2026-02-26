Haberler

Bingöl'de Yol Kenarındaki Lokantaya Giren Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
Bingöl-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsü kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki bir lokantaya girdi. Olayda 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BİNGÖL'de sürücüsünün kontrolden çıkıp yol kenarındaki lokantaya giren otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bingöl- Elazığ kara yolu Bilaloğlu mevkisinde meydana geldi. 23 ACK 385 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolden çıkıp yol kenarındaki lokantaya girdi. İhbarla adrese sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
