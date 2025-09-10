Haberler

Bingöl'de Kırsal Alanda Yangın Söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, ormanlık ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çamlıyurt köyünde kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
