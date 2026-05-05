Haberler

Bingöl'de Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin'den 3 gündür haber alınamıyor

Bingöl'de Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin'den 3 gündür haber alınamıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 2 Mayıs'ta kaybolan Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin için başlatılan arama çalışmaları 3 gündür sürüyor. Keskin'e ait mont, cep telefonu ve cüzdan dere çevresinde bulundu. 229 personel, drone ve dalgıç desteğiyle aramalara devam ediyor.

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, 2 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin (45) için başlatılan arama çalışmaları, 3 gündür devam ediyor.

Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Kutbettin Keskin, 2 Mayıs'ta ekmek almak için çıktığı evine geri dönmedi. Yakınlarının kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, jandarma, İHH Arama Kurtarma, SAR ve MEB AKUB ekiplerinin yanı sıra Muş ve Van'dan sevk edilen AFAD ekipleri ile güvenlik korucularından oluşan toplam 229 personel katıldı.

EŞYALARI BULUNDU

Önceki gün dere çevresinde yapılan incelemelerde bulunan mont, cep telefonu ve cüzdanın, Kutbettin Keskin'e ait olduğu belirlendi. 3 gündür aranan Keskin için ekipler, Haçapur Deresi ve çevresindeki geniş arazide detaylı tarama yaparken, çalışmalar karadan ve dron desteğiyle havadan sürdürülüyor. Van'dan gelen dalgıç ekibi de derede arama çalışmalarına katılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Eylem Tok 'Aile ile anlaştık' dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi

Eylem Tok "Aile ile anlaştık" dedi, babadan jet hızında yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kardeşler gözyaşlarıyla toprağa verildi! Anne ve baba katılamadı
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi

İki yıl sonra ilk buluşma! Tokalaşıp yan yana maç izlediler

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kardeşler gözyaşlarıyla toprağa verildi! Anne ve baba katılamadı
2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Ölen 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar