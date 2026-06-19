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DAHA ETKİLİ ARAMA ÇALIŞMASI YAPILMASINI İSTİYORUZ

DAHA ETKİLİ ARAMA ÇALIŞMASI YAPILMASINI İSTİYORUZ
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Bingöl'ün Genç ilçesinde Sarım Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan Vedat Karabulut için arama çalışmaları 6. gününde. Aile, yetkililerden daha etkili arama yapılmasını talep ediyor.

'DAHA ETKİLİ ARAMA ÇALIŞMASI YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Genç ilçesinde girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan ve 6 gündür aranan Vedat Karabulut'un (34) ailesinin bekleyişi sürüyor. Şehmus Karabulut (40), "Kayıp olan amca oğlum için yapılan arama çalışmaları 6'ncı gündedir. Ekipler, ellerinden geleni yapıyor. Yetkili makamlardan daha etkili arama çalışması yapılmasını istiyoruz. Bölgenin zaten yoğun ve engebeli olduğu bellidir. Tek isteğimiz bir an önce Vedat'ın bulunması" dedi.

Seyfettin EKEN/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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