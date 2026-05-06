Bingöl'de kayıp emekli öğretmeni arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin'in (46) arama çalışmaları, AFAD, jandarma ve gönüllü ekiplerin katılımıyla sürüyor. Keskin'in kaybolduğu günden bu yana Haçapur Deresi ve çevresinde yapılan aramalarda kişisel eşyalarına ulaşıldı.

Yeşilova Mahallesi'ndeki evinden 1 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen emekli öğretmen Kutbettin Keskin'in (46) yakınlarının 2 Mayıs'ta durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Bingöl, Muş, Elazığ ve Van'dan bölgeye gelen AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden oluşan 187 kişinin katılımıyla, Haçapur Deresi ve arazide Keskin'i arama çalışmaları yürütülüyor.

Dron desteğiyle gerçekleştirilen aramada, Van'dan gelen AFAD dalgıç ekibi de derenin derin kısımlarında çalışma yapıyor.

Önceki gün Haçapur Deresi'nin çevresinde yapılan aramada bulunan mont, cep telefonu ve cüzdanın Keskin'e ait olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi
